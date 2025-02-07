МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Временные ограничения введены в работу аэропорта Мурманска

Необходимая мера введена для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ирина Егорова 2025-02-07 19:24:45
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на прилет и вылет авиарейсов. Об этом сообщает Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 18:38 МСК введены на работу аэропорта Мурманск», - говорится в сообщении.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

Для обеспечения безопасных полетов службы аэропорта экипажи ВС и авиадиспетчеры принимают необходимые меры. О причине введения временных ограничений не сообщается.

Ранее подобные меры вводились в аэропорту Волгограда.

#Самолет #Мурманск #полеты #безопасность #рейс #росавиация #временные ограничения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 