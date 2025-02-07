Временные ограничения введены в работу аэропорта Мурманска

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на прилет и вылет авиарейсов. Об этом сообщает Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 18:38 МСК введены на работу аэропорта Мурманск», - говорится в сообщении.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

Для обеспечения безопасных полетов службы аэропорта экипажи ВС и авиадиспетчеры принимают необходимые меры. О причине введения временных ограничений не сообщается.

Ранее подобные меры вводились в аэропорту Волгограда.