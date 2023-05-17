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Апелляционный суд Парижа приговорил экс-президента Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке»

Максим Крюков
10:28 17.05.2023
По данным France-Presse, бывшему французскому лидеру назначили один год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно.
Апелляционный суд Парижа приговорил экс-президента Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке»
© Фото: IMAGO, Aurelien Morissard, GlobalLookPress
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Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке». Об этом сообщает France-Presse.

Как отмечает французское информагентство, политику назначены один год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно.

«Саркози признали виновным в "коррупции и торговле влиянием", что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции», - говорится в сообщении источника.

Аналогичное наказание получили адвокат экс-президента Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер.

Как сообщают французские средства массовой информации, Саркози будет отбывать срок не в тюрьме, а дома с электронным браслетом.

Напомним, в декабре прошлого года Генпрокуратура Франции попросила апелляционный суд Парижа приговорить экс-лидера Французской Республики к трем годам лишения свободы условно по «делу о прослушке». Сообщалось, что среди фигурантов дела также числились юрист Тьерри Херцог и экс-сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

По версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу получить должность в Княжестве Монако в обмен на конфиденциальные данные о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal.

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