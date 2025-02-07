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Мантуров представил коллективу Роскосмоса нового гендиректора

Денис Мантуров отметил, что правительство России обеспечит новому руководству Роскосмоса всю необходимую поддержку.
Тимур Шерзад 2025-02-07 18:08:51
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Первый заместитель председателя правительства России, председатель наблюдательного совета Государственной корпорации «Роскосмос» Денис Мантуров на оперативном совещании представил коллективу госкорпорации нового генерального директора Дмитрия Баканова.

Мантуров напомнил, что Баканов уже работал в структуре Роскосмоса, занимаясь развитием спутниковой системы «Гонец». Он знаком с нюансами процесса развертывания группировок космических аппаратов. Дмитрий Баканов обладает глубокой экспертизой создания необходимой инфраструктуры. 

Денис Мантуров добавил, что он уже обсудил с Бакановым ключевые вопросы. Он подчеркнул, что президент России уделяет повышенное внимание космической тематике, что означает и опору, и ответственность. Правительство обеспечит всю необходимую поддержку новому руководству компании, заметил Мантуров. 

Сам Баканов сообщил, что он рожден на Байконуре и уделил космической сфере восемь лет своей жизни. Дмитрий Баканов констатировал, что встать во главе Роскосмоса - большая честь для него. Он подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы оправдать возложенные на него ожидания.  

#роскосмос #денис мантуров #космическая отрасль #Дмитрий Баканов
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