Момент падения самолета в Сан-Паулу попал на видео

В Сан-Паулу самолет рухнул на автодорогу - момент крушения засняли камеры видеонаблюдения. Борт упал спустя пять минут после начала полета.

На кадрах видно, что самолет снижается и на полном ходу врезается в дорогу, проезжает дальше на брюхе, оставляя за собой мощную огненную вспышку и черное облако дыма. Воздушное судно при своей «экстремальной аварийной посадке» снесло пару машин и протаранило автобус.

В результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека, один пострадал. Жертв могло быть и больше - на видео видно, что большая часть машин в момент крушения самолета стояла в ожидании зеленого света. Шоссе на Авенида Маркес де Сан-Висенте было относительно свободно, когда легкомоторник упал.

На месте авиакатастрофы работают спасатели, медики и полицейские. Место падения оцеплено. Причины произошедшего пока неизвестны.