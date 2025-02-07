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Момент падения самолета в Сан-Паулу попал на видео

В результате крушения легкомоторного самолета в Бразилии погибли два человека, один пострадал.
Ирина Егорова 2025-02-07 17:40:39
© Фото: Media_Mills, X © Видео: Media_Mills, X

В Сан-Паулу самолет рухнул на автодорогу - момент крушения засняли камеры видеонаблюдения. Борт упал спустя пять минут после начала полета.

На кадрах видно, что самолет снижается и на полном ходу врезается в дорогу, проезжает дальше на брюхе, оставляя за собой мощную огненную вспышку и черное облако дыма. Воздушное судно при своей «экстремальной аварийной посадке» снесло пару машин и протаранило автобус.

В результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека, один пострадал. Жертв могло быть и больше - на видео видно, что большая часть машин в момент крушения самолета стояла в ожидании зеленого света. Шоссе на Авенида Маркес де Сан-Висенте было относительно свободно, когда легкомоторник упал.

На месте авиакатастрофы работают спасатели, медики и полицейские. Место падения оцеплено. Причины произошедшего пока неизвестны.

#в стране и мире #Самолет #крушение #Бразилия #дорога #Сан-Паулу
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