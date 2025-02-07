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Самолет рухнул на пассажирский автобус в Бразилии

В результате крушения небольшого самолета в Бразилии погибли два человека, один пострадал.
Ян Брацкий 2025-02-07 14:07:46
© Фото: Х/StrangerGui_ © Видео: Х/StrangerGui_

Как минимум два человека погибли, еще один пострадал в результате авиакатастрофы в бразильском Сан-Паулу. Там маленький самолет рухнул на проезжую часть.

В этот момент по ней ехал пассажирский автобус. Начался сильный пожар, передает портал G1.

«Авиакатастрофа, самолет упал на автомобили», - сообщают пожарные в социальной сети X.

Инцидент произошел в районе шоссе на Авенида Маркес де Сан-Висенте. Движение на этом участке сейчас перекрыто.

Место падения самолета оцеплено, продолжат прибывать пожарные, медики и полицейские. О причинах катастрофы не сообщается.

#пожар #Самолет #Бразилия #авиакатастрофа #Сан-Паулу
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