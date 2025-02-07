Самолет рухнул на пассажирский автобус в Бразилии

Как минимум два человека погибли, еще один пострадал в результате авиакатастрофы в бразильском Сан-Паулу. Там маленький самолет рухнул на проезжую часть.
В этот момент по ней ехал пассажирский автобус. Начался сильный пожар, передает портал G1.
«Авиакатастрофа, самолет упал на автомобили», - сообщают пожарные в социальной сети X.
Инцидент произошел в районе шоссе на Авенида Маркес де Сан-Висенте. Движение на этом участке сейчас перекрыто.
Место падения самолета оцеплено, продолжат прибывать пожарные, медики и полицейские. О причинах катастрофы не сообщается.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»