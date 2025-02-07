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В России готовят документ о госрегистрации электросамокатов

Присвоение самокатам государственных номеров упростит процедуру фиксации нарушений, улучшит контроль за передвижением, а также повысит безопасность всех участников дорожного движения.
Ирина Егорова 2025-02-07 17:18:19
© Фото: Petrov Sergeynews.ru Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Российские власти прорабатывают вопрос и документ, устанавливающий порядок государственной регистрации электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Один из авторов законопроекта о штрафах за нарушения при управлении электросамокатами и первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в разговоре со «Звездой» отметил, что сейчас нанесение номеров на СИМ осуществляется кикшеринговыми сервисами в добровольном порядке для внутреннего учета.

«Это уже способствует упрощению фиксации нарушений, улучшению контроля за передвижением, а также повышению безопасности всех участников дорожного движения», - добавил Шейкин.

По его словам, принятие мер по государственной регистрации этих средств передвижения позволит систематизировать контроль за их использованием, что особенно важно в условиях их растущей популярности и увеличения количества инцидентов с их участием.

«Они повысят дисциплину пользователя, так как возможность привлечения к ответственности станет более оперативной», - заключил автор законопроекта.

Ранее озвучивалась инициатива о получении регистрационных номеров на свои транспортные средства через «Госуслуги».

Напомним, что 10 июля 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушение управления электросамокатами, а также велосипедами. Кроме того, согласно опросу, проведенному спикером Госдумы Вячеславом Володиным, свыше половины россиян хотят полностью запретить их на территории РФ. 

#законопроект #наш эксклюзив #штрафы #электросамокаты #номера #SIM #государственная регистрация
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