В Национальном автосоюзе предложили самокатчикам получать номера на Госуслугах

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Владельцы самокатов должны получать регистрационные номера на свои транспортные средства, чтобы правоохранительные органы могли осуществлять контроль за их нарушениями. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Мы с депутатом Делягиным предлагали ввести систему регистрации электросамокатов, в частности, устанавливать на них номера, как на мопеды, чтобы системы фото-, видеофиксации могли использоваться для контроля за этим видом транспорта», - сказал он.

Эксперт отметил, что в России существует два вида контроля: сотрудники полиции и камеры фото-, видеофиксации. По его словам, полицейские «самокатчика ни в жизни не догонят, а моноколесисты и не остановятся», а видеокамеры «могут фиксировать исключительно номера и больше ничего», поэтому, подчеркнул собеседник телеканала, регистрация является краеугольным камнем любого порядка, который нужно наводить в этой сфере.

«Мы также разрабатывали пакет штрафов, новый раздел в КоАП, который будет "прикручен" к этой регистрации. Ты зарегистрировался через личный кабинет на Госуслугах. То есть, если у тебя нет доступа к порталу Госуслуг, то зачем ты пользуешься модным и современным видом транспорта - это вполне себе можно освоить», - добавил вице-президент НАС.

По его словам, человеку не нужно будет оплачивать госпошлину, а номер будет присваиваться «в цифрово-буквенной аббревиатуре в приложении».

«Если ты не можешь закрепить номера на своей технике, тогда ей место в цирке, а не на дорогах общего пользования уж точно», - заключил Шапарин.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы заявили, что оставленные в непредназначенных для парковки местах электросамокаты будут отправляться на спецстоянку. В ведомстве добавили, что перемещением самокатов на специальные стоянки будет заниматься «Московский паркинг», а контролем за соблюдением правил парковки - ЦОДД.