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Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Выполнив задачи, танкисты ушли из-под огня вражеской артиллерии и воздействия беспилотников противника, а наши штурмовые группы зачистили позиции и блиндажи ВСУ.
2025-02-07 18:36:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие танкового батальона группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы танкистов.

Экипажи танков Т-72Б3М выехали на огневые позиции и, развернувшись в боевой порядок, открыли огонь по позициям противника. Вначале были уничтожены огневые точки и пункт управления БПЛА боевиков.

Отстрелявшись, танкисты ушли от артиллерийского огня противника и ударов дронами, а российские штурмовики зачистили позиции и блиндажи ВСУ. В результате украинские националисты оставили опорник и отошли. На кадрах Минобороны видно, как движется и ведет огонь танк. На машину установлена защитная конструкция от дронов.

Ранее ведомство сообщило об уничтожении танкистами укрепленных огневых позиций украинских боевиков и поддержке наших штурмовых групп на Южно-Донецком направлении. Также Минобороны продемонстрировало кадры работы экипажа Т-72.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Т-72 #ДНР #ВСУ #Опорный пункт
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