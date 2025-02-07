Мишустин: экономика РФ справилась с санкциями, в отличие от тех, кто их ввел

Российская экономика успешно справилась с санкциями, в отличие от тех, кто их вводил, заявил премьер-министр Михаил Мишустин Владимиру Путину.

ВВП России достиг рекордных показателей в 200 триллионов рублей, доложил Мишустин, а за 2024 год он вырос на 4,1%.

«Исторического максимума удалось достичь прежде всего за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности», - уточнил премьер.

Мишустин назвал инфляцию основным экономическим вызовом для РФ, за год она составила 9,52%.

Путин добавил, что темпы экономического роста оказались выше не только собственного прогноза, но и выше мировых и аналогичных показателей так называемых развитых экономик: в США рост составил - 2,8%, во Франции - 1,1%. По словам Путина, это результат работы трудовых коллективов, бизнес-сообщества и правительства.

«Задача на текущий год - выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции. Это вызов для нас», - добавил российский лидер.

Ранее Путин уже заявлял, что в России должен быть обеспечен сбалансированный рост экономики с умеренной инфляцией и низкой безработицей. Сбалансированный экономический рост, по его мнению, является базовым условием для успешного выполнения нацпроектов и госпрограмм.