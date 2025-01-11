В Нижнем Новгороде спасли пса, больше недели просидевшего в трубе

В Нижнем Новгороде спасли застрявшего в трубе пса по кличке Сынок, который больше недели провел без воды и еды в закрытом пространстве, сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области. Местные жители даже не предполагали, что собака могла оказаться в трубе.

«Хвостатого удалось достать из заточения благодаря спасателю первого класса ПРПСО Александру Плесневу, который сам залез внутрь трубы с одной стороны и толкал животное к выходу. Спасение закончилось хэппи эндом!», - говорится в сообщении ведомства.

Собака провела несколько дней на высоте 10 метров, обнаружить, откуда издается звук лая, удалось не сразу. Горожане пытались выманить Сынка самостоятельно, но в итоге обратились к специалистам МЧС, уточняет 360.ru. Те в свою очередь после спасения закрыли отверстие в трубе, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.

Неравнодушные прохожие в конце бурно отблагодарили команду спасателей, гордо назвав ее достойной.