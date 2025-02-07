Генерал-майор Шаленый: техника ВС РФ превосходит натовскую у ВСУ

Российская бронетехника и вооружение значительно превосходят по своим характеристикам технику, поставляемую для ВСУ странами НАТО, об этом заявил заместитель начальника Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-майор Сергей Шаленый.

«Вся наша бронетанковая техника и вооружение, значительно превосходит те машины, которые поставляются в зону СВО со стран НАТО, а также украинскую технику. В части технических характеристик, эвакопригодности, ремонтопригодности, проходимости машин - мы однозначно превосходим противника», - отметил он.

С началом СВО сохранение жизней наших бойцов в бронированной технике стало особо важно. Гусеничных тяжеловесов дорабатывают прямо на заводах. Оттуда они уже выходят с противокумулятивной и противодронной сеткой, «мангалами» и средствами РЭБ. А подгоняют под конкретные задачи технику уже в ремротах.

«В приоритете сейчас защищенность машин, огневая мощь, командная управляемость и подвижность. Это четыре основных боевых показателя», - сказал Шаленый.

Военные инженеры и механики стараются соблюсти баланс, чтобы в бою гусеничный гигант мог оставаться максимально полезным, а в случае повреждения его эвакуировали без особых проблем. К примеру, танк Т-80БВМ сошел с конвейера с надежной защитой от FPV-дронов. Он закрыт сетчатыми экранами, динамической защитой и комплексом РЭБ.

«Машина стала проходимая, стала маневреннее еще. И машиной стало проще управлять. Динамическая защита взрывается, и снаряд не долетает до бронемашины», - поделился механик-водитель танка Т-80БВМ Максим.

Танк Т-90 модернизирован не только противодроновым «мангалом» на башне и другими видами защиты. На него установлен минный трал, который отлично зарекомендовал себя в зоне СВО расчищая минные заграждения.

Там, где грунт мягче, актуальны ножевые минные тралы. В войсках их модернизируют и отправляют на передовую. С помощью ножей впереди танка, они буквально выпахивают мины перед гусеницами, после чего отбрасывают их в стороны.

На «передке» каждая бронемашина дополнительно обваривается по индивидуальному заказу и конкретным пожеланиям экипажа. Укрепляются не только танки, дополнительную защиту получают и тягачи, предназначенные для эвакуации подбитой техники и личного состава.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.