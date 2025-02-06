Экипаж Т-90 накрыл огнем пехоту ВСУ в Серебрянском лесничестве

В Серебрянском лесничестве танкисты башкирского полка 25-й армии группировки войск «Запад» точными ударами накрыли пехоту ВСУ. На месте событий побывала наш корреспондент Анастасия Авсюк.

«Есть моменты, когда, например, наша пехота не может пройти там, где мы работаем. И нам приходится выкатываться непосредственно на прямую наводку. Если мы выезжаем с ЗОП, мы стараемся по 13-14 выпускать», - рассказывает командир танка с позывным Пересвет.

Во время подготовки танка Т-90М «Прорыв» к очередному выходу механик-водитель проверяет все системы, затем заводит боевую машину. Разведка докладывает о новых целях. В восьми километрах от огневой у ВСУ замаскированы командный пункт и минометный расчет, откуда боевики пытаются контратаковать наши боевые части.

Танк движется по проселочным дорогам через лес. Машина плавно проходит виражи и преодолевает глубокие ямы. Доехав до огневой, танк занимает позицию для стрельбы. Танкисты за один боевой выезд уничтожают сразу две цели. Машину бойцы хвалят. Несмотря на то что семейство Т-90 очень современное, управление танком простое.

«Я до этого слесарем был. Меня взяли, на технику посадили, я сел. Ничего сложного, здесь все понятно», - говорит наводчик с позывным Лампа.

У экипажей может быть несколько задач за день. Вместе с ними на работу часто выходит Татар Малай, в переводе на русский «татарский мальчик». Символ и талисман танкового батальона замкомбата сделал своими руками.

«Веселый образ, он близкий и понятен всем. С первого дня с нами в батальоне, с нами перемещается. Всегда есть место и улыбке, и шутке, и доброму слову, напоминает о доме, напоминает о республике», - говорит заместитель командира батальона с позывным Казань.

Экипаж все время меняет позиции, продумывает на случай обнаружения пути отхода. После возвращения с боевой танк тщательно маскируют - загоняют в капонир, закидывают ветками, масксетями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.