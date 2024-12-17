Дроны группировки «Север» точными сбросами уничтожили боевиков ВСУ

Операторы дронов группировки войск «Север» точными сбросами уничтожили живую силу ВСУ. Министерство обороны России показало, как наши военнослужащие скидывают боеприпасы на противника с беспилотников.

«Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА группировки войск "Север", умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точными попаданиями уничтожил боевиков ВСУ», - говорится в описании к видео.

На записи видно, как оснащенный камерой наблюдения дрон пролетает над целью, наводит боеприпас и сбрасывает его. После сброса происходят детонация и возгорание, в воздух поднимаются клубы дыма.

Ранее российские дроноводы сорвали украинскую попытку установить мины на дороге в Харьковской области. Оператор выждал нужный момент и подвел свой дрон со сбрасываемыми боеприпасами к неприятелю. Зависнув точно над боевиками, он нажал на кнопку сброса и поразил противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.