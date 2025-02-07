Минздрав предложил штрафовать выпускников-медиков за отказ от отработки

В Минздраве России предложили ввести штрафы для выпускников медицинских вузов, которые учились на бюджете и после выпуска отказываются пройти отработку в организациях системы ОМС, пишет РИА Новости со ссылкой на проект поправок ведомства.

Ожидается, что выпускникам предложат отработать как минимум три года в государственных заведениях. При этом выпускники смогут сами выбирать медучреждение для будущей отработки, при условии, что там есть подходящие вакансии. Принудительного распределения не будет. В случае же отказа им придется выплатить штраф в двукратном размере затрат на обучение, отмечается в законопроекте.

По сообщению Минздрава, мера направлена на повышение обеспеченности медучреждений страны квалифицированными кадрами.