МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные медики испытали компрессионную повязку для новой аптечки

Тестирование проводят в условиях, приближенных к боевым - чтобы бойцам было удобно применять повязку под огнем противника.
Павел Кутаренко 2025-02-07 12:00:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент нашего телеканала Павел Кутаренко понаблюдал за испытаниями элементов из новой аптечки для Вооруженных сил. Их проводят в Военно-медицинской академии имени Кирова.

«Компрессионная бандажная повязка - для остановки кровотечения, для внутривенных вливаний - особый внутрикостный инъектор, а этот пластырь - для устранения пневмоторакса», - перечислил некоторые составляющие новой аптечки корреспондент. 

Начальник Центра тактической медицины Академии имени Кирова Александр Завирский в беседе со «Звездой» отметил, что новая аптечка - уже восьмой вариант, который будет поставляться в войска. Она создается с учетом опыта специальной военной операции. 

Завирский охарактеризовал аптечку как удобное, эргономичное изделие. Оно прочное, удобно размещается на снаряжении. В аптечке есть все средства оказания первой помощи, которые можно использовать на поле боя.

При этом начальник Научно-исследовательского центра академии Константин Головко отметил, что один отличный хирург может спасти десять человек, а внедрение новых технологий в военную медицину способно спасать сотни и тысячи. Поэтому эта работа, подчеркнул он, крайне важна.

Ранее сообщалось, что российские военные медики разработали замещение плечевой кости 3D-имплантом. Это позволяет сохранять функциональность человеческого организма даже после некоторых тяжелых ранений. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#испытания #наш эксклюзив #академия Кирова #компрессионная повязка #Новая аптечка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 