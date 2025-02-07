Военные медики испытали компрессионную повязку для новой аптечки

Корреспондент нашего телеканала Павел Кутаренко понаблюдал за испытаниями элементов из новой аптечки для Вооруженных сил. Их проводят в Военно-медицинской академии имени Кирова.

«Компрессионная бандажная повязка - для остановки кровотечения, для внутривенных вливаний - особый внутрикостный инъектор, а этот пластырь - для устранения пневмоторакса», - перечислил некоторые составляющие новой аптечки корреспондент.

Начальник Центра тактической медицины Академии имени Кирова Александр Завирский в беседе со «Звездой» отметил, что новая аптечка - уже восьмой вариант, который будет поставляться в войска. Она создается с учетом опыта специальной военной операции.

Завирский охарактеризовал аптечку как удобное, эргономичное изделие. Оно прочное, удобно размещается на снаряжении. В аптечке есть все средства оказания первой помощи, которые можно использовать на поле боя.

При этом начальник Научно-исследовательского центра академии Константин Головко отметил, что один отличный хирург может спасти десять человек, а внедрение новых технологий в военную медицину способно спасать сотни и тысячи. Поэтому эта работа, подчеркнул он, крайне важна.

Ранее сообщалось, что российские военные медики разработали замещение плечевой кости 3D-имплантом. Это позволяет сохранять функциональность человеческого организма даже после некоторых тяжелых ранений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.