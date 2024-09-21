Военные медики разработали замещение плечевой кости 3D-имплантом

Уникальные операции проводят в Военно-медицинской академии имени Кирова. Там спасают бойцов с тяжелыми ранениями плеча, которым грозила инвалидность. Все благодаря инновационным имплантам и 3D-технологиям.

«Сейчас рука прямая. Функции для такого ранения хорошие, даже шикарные», - рассказывает участник спецоперации Егор Петров.

Это результат работы военных врачей. Егор в прошлом году получил тяжелое ранение в плечо. Вражеская пуля раздробила кости. Прогноз был неутешительный - мог остаться без руки. Но в академии Кирова успокоили.

«Сказали, что есть артродез, все будет хорошо. И силы в руке будут, и жить будешь нормально. Все как сказали - так и произошло», - говорит Егор.

Врачи устанавливают титановый имплант. Это сложнейшая операция, такие в России больше никто не делает. Уникальную разработку травматологи показывают замминистра обороны Анне Цивилевой.

Изначально раненому бойцу делают компьютерную томографию. Потом специалисты разрабатывают 3D-модель импланта. Ее печатают на принтере и примеряют пациенту. Если все идеально подходит - делают из титана.

«Мы провели 11 таких оперативных вмешательств, 5 человек стоит в очереди. Мы их готовим, потому что это проходит несколько этапов. Нужно санировать очаг, добиться эрадиации инфекции», - рассказывает главный травматолог МО РФ, начальник кафедры и клиники военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Владимир Хоминец.

Импланты отечественные, их делают в Подмосковье. Врачи могут заменить кость размером до 20 см. Операции проводят в несколько этапов. Потом - долгая реабилитация, около двух месяцев.

«Люди сохраняют конечности, которые были обречены и им была показана ампутация. И то, что сейчас сделали медики, - уникальный случай, который вызывает с одной стороны огромное чувство гордости, конечно же, за наших медиков, - но и радость за наших военнослужащих. Потому что с помощью этих методик ребята в будущем будут жить полноценной жизнью», - говорит статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

Ежедневно врачи проводят в Военно-медицинской академии имени Кирова до 30 операций любой сложности. Здесь 2 тысячи коек для пациентов. Лечение и реабилитацию сейчас в основном проходят участники СВО.

Сергей Надмидон из Иркутска в 2022-м ушел на спецоперацию добровольцем. Вытаскивал сослуживца с поля боя, попал под артобстрел. Остался без ног.

Сейчас он ходит самостоятельно на своих двоих. И никакой трости. Учится в Военно-медицинской академии. Настрой - боевой.

«Я активно увлекался сноубордингом. И, несмотря на нынешнее состояние, я отказываться не собираюсь. Готовимся. В этом сезоне ворвемся», - говорит он.

О героях говорили и на площадке Евразийского женского форума, который сегодня завершился в Санкт-Петербурге.

«Женщины во все времена поддерживали наших мужчин и так же участвовали в защите государства. Сейчас точно так же женщины у нас трудятся и волонтерами, и в госпиталях. Многие работают в фонде "Защитники Отечества" - 400 мам, жен, в том числе те, кто потерял близких, работают социальными координаторами», - рассказала статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

Цивилева встретилась с делегацией из Китая. Говорили о взаимовыгодном сотрудничестве.

Еще на форуме Анна Цивилева получила премию «Общественное признание». Ее вручает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко самым активным женщинам, которые стали примером.