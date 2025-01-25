Саперы обезвредили больше тысячи взрывоопасных предметов под Угледаром

Военнослужащие инженерно-саперного полка группировки войск «Восток» обезвредили с начала года в районе Угледара больше 1 тысячи взрывоопасных предметов. Саперы работают над разминированием освобожденной территории.

Работа военных инженеров здесь одна из самых сложных. Мины и снаряды встречаются буквально на каждом метре. Отступая, националисты минировали приусадебные хозяйства, дороги и дома, включая подъезды многоэтажных домов.

«Банка, набитая гвоздями, с установленной гранатой внутри, растяжки, установленные таким образом, чтобы сапер их заметил, а подступы заминированы противотанковыми минами. Много всего. Мины, изготовленные на 3D-принтере со взрывателями, в которых минимальное количество металлоэлементов, установленные на глубину. Три человека пройдут, а на четвертом обязательно сработает», - рассказал о типах взрывных устройств командир инженерно-саперного полка с позывным Молния.

Разминирование Угледара ведется ежедневно, несмотря на атаки дронами. Недалеко от города инженерные подразделения разминируют бывшую скотоводческую ферму, превращенную боевиками в укрепрайон.

Арсенал здесь разнообразный: от советских до западных снарядов. Для обнаружения мин военнослужащие применяют миноискатели и обученных собак. Кроме того, инженеры обеспечивают подразделения питьевой водой, очищая воду из пресных источников. За сутки они фильтруют около 10 тысяч литров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.