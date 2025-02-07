Аномальный снегопад в Крыму привел к заторам на дорогах и мелким авариям

В Крыму образовались мелкие аварии и пробки на дорогах из-за неожиданного снегопада, обрушившегося накануне вечером на регион, за сутки выпало 70% месячной нормы осадков. По словам корреспондента «Звезды», не все водители-крымчане к февралю переобулись на зимнюю резину.

Так, на дорогах образовался гололед, автобусы и машины буксовали, не все грузовые автомобили могли подняться в гору, видно на кадрах местных жителей.

За ночь специалисты очистили почти 14 тысяч километров от снега и посыпали дороги реагентом, к работам привлекли более 110 единиц техники.

Напомним, ранее из-за стихии ограничивалось движение машин на некоторых участках междугородних дорог республики. В региональном МЧС призвали местных жителей не посещать набережные, исключить выход в горно-лесную местность, следить за детьми и пожилыми.