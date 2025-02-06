В Крыму ограничили движение машин из-за мощного снегопада

В Крым пришла зима - на регион обрушился сильный снегопад с метелью и ветром. На улицах городов за считанные часы выросли сугробы.

На дорогах образовался гололед, поэтому водителей попросили отказаться от поездок на личных автомобилях из-за соображений безопасности и для обеспечения результативной работы коммунальных служб.

На некоторых участках междугородних дорог Крыма (от села Грушевка до Старого Крыма; от Судака до поворота на село Краснокаменка; от села Переваловка до села Лесное) ограничено движение машин, сообщили в Минтрансе республики.

Сложные метеоусловия сохранятся до 7 февраля. В региональном МЧС попросили жителей не посещать набережные, исключить выход в горно-лесную местность, следить за детьми и пожилыми.

Накануне разбушевавшийся снежный циклон «Джулиан» оставил без света 34 деревни в Ленинградской области.