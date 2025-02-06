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В Крыму ограничили движение машин из-за мощного снегопада

Сложные метеоусловия ожидаются 6 и 7 февраля. Водителей просят отказаться от поездок на личном автотранспорте.
Ирина Егорова 2025-02-06 22:40:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Крым пришла зима - на регион обрушился сильный снегопад с метелью и ветром. На улицах городов за считанные часы выросли сугробы.

На дорогах образовался гололед, поэтому водителей попросили отказаться от поездок на личных автомобилях из-за соображений безопасности и для обеспечения результативной работы коммунальных служб.

На некоторых участках междугородних дорог Крыма (от села Грушевка до Старого Крыма; от Судака до поворота на село Краснокаменка; от села Переваловка до села Лесное) ограничено движение машин, сообщили в Минтрансе республики.

Сложные метеоусловия сохранятся до 7 февраля. В региональном МЧС попросили жителей не посещать набережные, исключить выход в горно-лесную местность, следить за детьми и пожилыми.

Накануне разбушевавшийся снежный циклон «Джулиан» оставил без света 34 деревни в Ленинградской области. 

#в стране и мире #Крым #Севастополь #Черное море #зима #Непогода #снегопад
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