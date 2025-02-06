В МВД предупредили об «угоне» аккаунтов через бесплатный Wi-Fi

Мошенники используют собственные фальшивые сети Wi-Fi, маскируя их под реальные, чтобы красть аккаунты в социальных сетях, предупреждают россиян в УБК МВД России. Так, подобная схема вновь появилась в московском аэропорту Шереметьево, где для входа в сеть необходимо авторизоваться - ввести код.

«Обычно для этого достаточно ввести код, который приходит по SMS. Однако в случае с мошенниками вместо стандартной процедуры предлагается авторизоваться через Telegram», - говорится в сообщении пресс-службы российской «Киберполиции».

После ввода цифр, которые пришли в Telegram, пользователь теряет доступ к своему аккаунту. Причем он сам отдает свой профиль в руки мошенников. В ведомстве подчеркнули, что подобное может встретиться в любом общественном месте с публичным Wi-Fi.

Отмечается, что пресс-служба аэропорта отреагировала на случаи кражи аккаунтов и призвала подключаться только к официальной сети и вводить свой номер телефона, а не какие-либо коды.

Напомним, ранее «Звезда» предостерегала о попытках «угнать» аккаунт в Telegram со стороны фальшивых сотрудников службы поддержки мессенджера. Если вам пришло сообщение от имени подобных лиц, не стоит бежать и сразу переходить по прикрепленным ссылкам, как минимум необходимо уточнить, кто вам написал.