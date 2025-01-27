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Эксперт дал советы, как защититься от «угона» аккаунта в Telegram

Мошенники начали воровать учетные записи, представляясь службой поддержки мессенджера.
Сергей Лебедев 2025-01-27 13:30:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Если в мессендежере Telegram пришло сообщение от имени службы поддержки сервиса, то не стоит сразу отвечать на него и переходить по каким-либо прикрепленным ссылкам. Высока вероятность, что таким образом мошенники пытаются «угнать» аккаунт.

О том, как действовать в подобных ситуациях, в разговоре со «Звездой» рассказал заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин. По его словам, чтобы определить сообщение от поддержки, нужно перейти во вкладку «Помощь» в разделе «Настройки».

«В данном случае вы можете посмотреть, кто будет вам действительно отвечать на ваши вопросы. То есть уточнить в этой вкладке, кто вам написал, было бы полезно. Это тот способ, который на данный момент является безопасным», - отметил эксперт.

Ранее появились сообщения о том, что в последнее время участились случаи, когда мошенники воруют аккаунты Telegram. От имени службы поддержки мессенджера они присылают сообщения об удалении учетной записи, а для отмены просят перейти по ссылке в секретный чат. Когда пользователь выполняет все действия, доступ к профилю теряется.

Напомним, недавно Генрих Девяткин дал советы, как обезопаситься от нежелательных платных подписок.

#эксперт #наш эксклюзив #Telegram #аккаунт #мессенджер #генрих девяткин
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