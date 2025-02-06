Новейший Су-57Э впервые примет участие в международной выставке в Индии

Россия покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на международном авиасалоне Aero India 2025 в Бангалоре. Самолет примет участие в демонстрационных полетах, за штурвал сядет заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.

«Су-57 - передовая машина пятого поколения, которая востребована как ВКС России, так и нашими зарубежными партнерами <...> Мы ожидаем большой интерес к истребителю на авиасалоне», - рассказали в Ростехе.

Сегодня Су-57 является единственным в мире истребителем пятого поколения, доказавшим в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам ПВО.

Самолет вооружен высокоточными средствами поражения, отличается малой заметностью для локаторов противника.

Машина обладает большим экспортным потенциалом, и производитель готов сотрудничать со стратегическими партнерами при разработке новых поколений авиационной техники.

Международная авиационно-космическая выставка и авиасалон Aero India пройдет с 10 по 14 февраля. Мероприятие имеет статус одной из ведущих выставок авиационно-космической отрасли в Юго-Восточной Азии.