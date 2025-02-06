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Новейший Су-57Э впервые примет участие в международной выставке в Индии

Самолет Су-57Э разработки и производства Объединенной авиастроительной корпорации на выставке представляет «Рособоронэкспорт».
Ян Брацкий 2025-02-06 08:26:58
© Фото: Deng Hua, XinHua, Global Look Press

Россия покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на международном авиасалоне Aero India 2025 в Бангалоре. Самолет примет участие в демонстрационных полетах, за штурвал сядет заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.

«Су-57 - передовая машина пятого поколения, которая востребована как ВКС России, так и нашими зарубежными партнерами <...> Мы ожидаем большой интерес к истребителю на авиасалоне», - рассказали в Ростехе.

Сегодня Су-57 является единственным в мире истребителем пятого поколения, доказавшим в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам ПВО.

Самолет вооружен высокоточными средствами поражения, отличается малой заметностью для локаторов противника.

Машина обладает большим экспортным потенциалом, и производитель готов сотрудничать со стратегическими партнерами при разработке новых поколений авиационной техники.

Международная авиационно-космическая выставка и авиасалон Aero India пройдет с 10 по 14 февраля. Мероприятие имеет статус одной из ведущих выставок авиационно-космической отрасли в Юго-Восточной Азии. 

#вкс россии #в стране и мире #авиашоу #истребитель #су-57 #Aero India 2025
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