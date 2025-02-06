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Госдеп сообщил, что Панама отменит сборы за проход судов США по каналу

Согласно заявлению, это решение позволит американскому правительству экономить миллионы долларов каждый год.
Владимир Рубанов 2025-02-06 04:10:30
© Фото: Mauricio Valenzuela dpa, Global Look Press

Правительство Панамы приняло решение отказаться от взимания сборов с судов, принадлежащих правительству США, за прохождение через Панамский канал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент США.

«Власти Панамы согласились больше не взимать сборы с судов правительства США за проход по Панамскому каналу», - цитирует агентство заявление ведомства.

В сообщении говорится, что это решение позволит американскому правительству экономить миллионы долларов каждый год.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал передачу контроля над каналом Панаме, утверждая, что это ослабляет позиции Вашингтона. Он заявлял о влиянии китайских компаний на инфраструктуру канала и о намерении вернуть канал под контроль Вашингтона.

Панамский канал был построен Соединенными Штатами в начале 20-го века с целью облегчения транзита коммерческих и военных судов между восточным и западным побережьями США. Контроль над сооружением был передан Панаме 31 декабря 1999 года в соответствии с договором, подписанным в 1977 году президентом Джимми Картером.

#сша #Дональд Трамп #Панама #судоходство #Плата #суда #панамский канал
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