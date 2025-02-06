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Панама опровергла заявление США об отмене сбора за проход через канал

Президент страны заявил, что ни у кого нет таких полномочий.
Сергей Лебедев 2025-02-06 22:57:15
© Фото: Li Muzi, XinHua, Global Look Press

Власти Панамы не отменяли сборы с судов, принадлежащих американскому правительству, за проход через Панамский канал. Об этом сегодня заявил президент страны Хосе Рауль Мулино. Соответствующее заявление государственного департамента США, по его словам, основано на лжи.

«Панама выражает свое полное неприятие дальнейшего управления двусторонними отношениями на основе лжи и фальши», - цитирует его слова РИА Новости.

Хосе Рауль Мулино отметил, что правительство Панамы или другие органы власти не могут освобождать от сборов за проход через канал. Это не позволяет конституция.

Напомним, накануне в госдепе США заявили, что власти Панамы якобы отказалось взимать сборы с судов, принадлежащих американскому правительству. В сообщении утверждалось, что это решение позволит Соединенным Штатам экономить ежегодно миллионы долларов.

#в стране и мире #сша #Панама #сборы #суда #панамский канал
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