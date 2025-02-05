Cнежный циклон оставил без света более 30 деревень в Ленобласти

В Ленинградской области 34 деревни остались без электроэнергии из-за разбушевавшегося снежного циклона «Джулиан». Об этом сообщает RT.

Отмечается, что снегопад и сильный ветер обрывают линии электропередач, из-за чего и произошла проблема с электричеством в деревнях.

Администрация Тихвинского района Ленобласти в своем паблике во «ВКонтакте» написала, что ситуация с подачей электроэнергии остается напряженной.

«Подключенные населенные пункты вновь отключаются из-за новых обрывов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ведутся восстановительные работы.