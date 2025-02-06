Министерство обороны России сообщило, что при попытке контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области украинские боевики потеряли более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники.

«В т.ч.: восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника», - уточнили в оборонном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, националисты предприняли восемь волн атак. Попытка контрнаступа была сорвана, сейчас бойцы подразделений группировки войск «Север» проводят зачистку районов, где остались разрозненные группы противника.

На данный момент населенные пункты под контролем ВС РФ. Атака врага была отражена к 14.00 6 февраля. Огневое поражение штурмовым группам ВСУ российская армия нанесла при поддержке авиации.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.