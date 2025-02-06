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Театр Российской Армии отметил 95-летний юбилей

В ЦАТРА состоялся торжественный вечер, на который пришли всеми любимые артисты.
Сергей Лебедев 2025-02-06 21:03:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня Центральному академическому театру Российской Армии исполнилось 95 лет. В честь этого события состоялся торжественный юбилейный вечер.

На большую сцену ЦАТРА вышли любимые всеми артисты и друзья театра. Зрители увидели самые яркие моменты лучших постановок разных лет.

«Театр Российской Армии - это огромная часть истории нашей страны. Поэтому ответственность колоссальная. Я благодарен коллективу, благодарен всем тем, кто меня сюда пригласил. Я счастлив здесь оказаться на этой позиции. Я буду прилагать все усилия, всю творческую энергию, чтобы театр процветал», - отметил главный режиссер Александр Лазарев.

Сейчас в репертуаре ЦАТРА более 40 спектаклей. А всего за почти вековую историю вышло несколько сотен премьер.

А в свое время на сцену театра выходили такие знаменитости, как Людмила Касаткина и Владимир Зельдин.

#юбилей #театр #95 лет #цатра #александр лазарев #юбилейный вечер
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