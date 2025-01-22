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В ЦАТРА состоялась премьера спектакля по «Мастеру и Маргарите»

В постановке раскрывается история Понтия Пилата.
Ирина Егорова 2025-01-22 07:58:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Театр Российской армии представил премьеру спектакля «Роман», который создан по мотивам «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Главные роли в спектакле исполняют Александр Балуев, который сыграл Понтия Пилата, Максим Аверин и Александр Домогаров.

Режиссер Александр Лазарев вывел на первый план не хорошо узнаваемые сцены на Патриарших прудах, в «нехорошей квартире» или эпизод, где Аннушка разливает масло. Он решил раскрыть историю Понтия Пилата, которую обычно касаются несколькими сюжетными планами или вовсе выводят за кадр.

Впервые за много десятилетий откроется танковый въезд, откуда выйдут вороные кони.

«Это очень сильная постановка, яркая, тонкая, мощная. И, конечно, актуальная. Такая пьеса нужна. Сейчас это особенно важно - ощутить вечность этих понятий, веры, ответственности, мужества, прощения, следования своему пути», - отметил директор Департамента культуры МО РФ Артем Горный.

История Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите» является примером сострадания и милосердия, которые живут в каждом человеке.

Телерадиокомпания «Звезда» выступает генеральным информационным партнером Театра Российской армии.

#премьера #театр российской армии #спектакль #Мастер и Маргарита #Максим Аверин
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