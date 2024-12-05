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В России с марта 2025 года изменится порядок поступления в вузы

Новые правила будут действовать с 1 марта 2025-го до 1 сентября 2029 года.
Игнат Далакян 2024-12-05 12:02:34
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Порядок поступления в российские вузы будет скорректирован с марта 2025 года. Также будут изменены правила целевого набора. Соответствующий документ, утвержденный Министерство науки и высшего образования, размещен на портале официального опубликования правовых актов.

По новым правилам, при поступлении на бакалавриат и специалитет в рамках основного приема вузы должны будут закончить прием абитуриентов на бюджетные места 2-3 августа. При этом основной этап должен завершиться 6-7 августа, а дополнительный - 10-11 августа. Прием граждан на внебюджетной основе должен завершиться не позднее 30 сентября.

Кроме того, согласно документу, зачисление в магистратуру должно завершиться 29 августа в рамках основного приема, а при дополнительном приеме - не позднее 20 сентября. Абитуриентов на платной основе необходимо будет зачислить до конца сентября.

В Минобрнауки также предложили не переводить в общий конкурс незаполненные во время целевого приема места. Вместо этого сделают дополнительный целевой набор. Новые правила будут действовать до сентября 2029 года.

Ранее Минобрнауки предложило сократить бюджетные места для олимпиадников. Они смогут занять не более 70% от выделенных бюджетных мест, сообщили в пресс-службе министерства.

#образование #Вузы #Минобрнауки #поступление #учебные заведения
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