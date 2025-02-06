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FPV-дроны уничтожили технику ВСУ при отражении атак в Курской области

Украинские боевики сегодня предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области.
2025-02-06 20:20:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлено, как российские FPV-дроны Центра «Рубикон» отражают атаку в Курской области. На видео демонстрируются удары по бронетехнике противника расчетами FPV-дронов Центра «Рубикон».

В кадр попадает техника ВСУ, по который влетает беспилотник, после чего запись обрывается.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что противник совершил попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Враг лишился шести танков, трех машин разграждения, трех БМП и 14 боевых бронированных машин. На данный момент все атаки отражены, населенные пункты под контролем ВС РФ.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#бронетехника #Минобороны РФ #дрон #Курская область #ВСУ #отражение атаки
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