Израиль показал «золотой» пейджер, который Нетаньяху подарил Трампу

Опубликовано фото золотого пейджера, который премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу на их последней встрече в Белом доме.

На его экране написано «Нажми двумя руками», именно это делали члены «Хезболлы», что активизировало устройство, оно взрывалось, отрывая пользователю конечности.

«Пейджер символизирует решение премьер-министра, которое привело к перелому в войне и стало отправной точкой для подрыва морального духа "Хезболлы"», — заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

По его словам, «эта стратегическая операция демонстрирует силу, технологическое превосходство и изобретательность Израиля в борьбе с врагами».

Встреча Трампа и Нетаньяху состоялась 5 февраля и длилась пять часов. В конце они обменялись подарками - Трамп преподнес Нетаньяху фотографию с их совместной встречи с подписью «Биби - великий лидер». А премьер-министр Нетаньяху подарил президенту США пейджер. На что Трамп ответил, что «это была грандиозная операция».

Напомним, что в сентябре 2024 года в разных регионах Ливана произошла детонация средств связи, в том числе пейджеров. Из-за взрывов более 30 человек погибли и около 3 000 оказались ранены, среди них были дети.

Постпред России в ООН Василий Небензя прокомментировал произошедшее, назвав это первым масштабным терактом, при котором использовались телекоммуникационные технологии.