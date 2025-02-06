МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Израиль показал «золотой» пейджер, который Нетаньяху подарил Трампу

Пейджер символизирует решение премьер-министра, которое привело к перелому в войне и стало отправной точкой для подрыва морального духа «Хезболлы», заявили в офисе Нетаньяху.
Ирина Егорова 2025-02-06 19:58:38
© Фото: dgendelman, Telegram

Опубликовано фото золотого пейджера, который премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу на их последней встрече в Белом доме.

На его экране написано «Нажми двумя руками», именно это делали члены «Хезболлы», что активизировало устройство, оно взрывалось, отрывая пользователю конечности.

«Пейджер символизирует решение премьер-министра, которое привело к перелому в войне и стало отправной точкой для подрыва морального духа "Хезболлы"», — заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

По его словам, «эта стратегическая операция демонстрирует силу, технологическое превосходство и изобретательность Израиля в борьбе с врагами».

Встреча Трампа и Нетаньяху состоялась 5 февраля и длилась пять часов. В конце они обменялись подарками - Трамп преподнес Нетаньяху фотографию с их совместной встречи с подписью «Биби - великий лидер». А премьер-министр Нетаньяху подарил президенту США пейджер. На что Трамп ответил, что «это была грандиозная операция».

Напомним, что в сентябре 2024 года в разных регионах Ливана произошла детонация средств связи, в том числе пейджеров. Из-за взрывов более 30 человек погибли и около 3 000 оказались ранены, среди них были дети.

Постпред России в ООН Василий Небензя прокомментировал произошедшее, назвав это первым масштабным терактом, при котором использовались телекоммуникационные технологии.

#фото #сша #Дональд Трамп #Израиль #Биньямин Нетаньяху #пейджер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 