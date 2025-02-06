МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава МОК пригласил «лучших спортсменов» мира на Олимпийские игры-2026

Томас Бах заявил, что соревнования в Италии должны стать праздником олимпийского духа.
Сергей Лебедев 2025-02-06 19:01:21
© Фото: Sebastian Christoph Gollnow, dpa, Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пригласил лучших спортсменов мира на ОИ-2026, которые пройдут в Италии. Национальным олимпийским комитетам уже направили официальные приглашения на игры.

«Приглашаю лучших спортсменов мира, чтобы вместе собраться в Италии... Это станет праздником олимпийского духа», - сказал Томас Бах.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных этапах на ОИ-2026. Участвовать в соревнованиях они смогут в нейтральном статусе.

Это решение касается соревнований по конькобежному спорту, фигурному катанию и шорт-треку. При этом установлены квоты.

#Спорт #соревнования #италия #Олимпиада #томас бах #ои-2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 