Глава МОК пригласил «лучших спортсменов» мира на Олимпийские игры-2026

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пригласил лучших спортсменов мира на ОИ-2026, которые пройдут в Италии. Национальным олимпийским комитетам уже направили официальные приглашения на игры.

«Приглашаю лучших спортсменов мира, чтобы вместе собраться в Италии... Это станет праздником олимпийского духа», - сказал Томас Бах.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных этапах на ОИ-2026. Участвовать в соревнованиях они смогут в нейтральном статусе.

Это решение касается соревнований по конькобежному спорту, фигурному катанию и шорт-треку. При этом установлены квоты.