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Опубликовано первое видео с места крушения самолета в Подмосковье

На месте обнаружены горящие обломки воздушного судна и тела двоих погибших.
Ирина Егорова 2025-02-06 17:20:45
© Фото: mmtproc, Telegram © Видео: mmtproc, Telegram

Опубликованы первые кадры с места крушения легкомоторного самолета, который разбился сегодня днем в районе аэродрома Мячково в Подмосковье. Видео предоставила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

На нем видно, что в поле разбросаны горящие обломки воздушного судна. Сообщается о двоих погибших. Это курсант и пилот-инструктор.

«Самолет совершал вылет с аэродрома Мячково, вылет был тренировочный», - уточняет ведомство.

Судно упало в районе села Еганово, первые подразделения спасателей прибыли на место крушения в 16.30.

В Росавиации уточнили «Звезде», что расследуют авиапроисшествие. Причины и обстоятельства трагического инцидента пока неизвестны.

#Самолет #аэродром #крушение #видео #Прокуратура #мячково
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