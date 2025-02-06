Опубликовано первое видео с места крушения самолета в Подмосковье

Опубликованы первые кадры с места крушения легкомоторного самолета, который разбился сегодня днем в районе аэродрома Мячково в Подмосковье. Видео предоставила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

На нем видно, что в поле разбросаны горящие обломки воздушного судна. Сообщается о двоих погибших. Это курсант и пилот-инструктор.

«Самолет совершал вылет с аэродрома Мячково, вылет был тренировочный», - уточняет ведомство.

Судно упало в районе села Еганово, первые подразделения спасателей прибыли на место крушения в 16.30.

В Росавиации уточнили «Звезде», что расследуют авиапроисшествие. Причины и обстоятельства трагического инцидента пока неизвестны.



