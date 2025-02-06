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Легкомоторный самолет разбился в районе аэродрома Мячково в Подмосковье

Предварительно, на борту находились курсант и пилот-инструктор, сообщает Telegram-канал «112».
Ирина Егорова 2025-02-06 16:58:12
© Фото: mmtproc, Telegram

Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэродрома Мячково в Подмоковье. Предварительно, на борту находились курсант и пилот-инструктор, сообщает Telegram-канал «112». По их информации, они погибли.

Воздушное судно разбилось сегодня днем, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

«На место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов», - говорится в сообщении.

В Росавиации уточнили «Звезде», что расследуют происшествие.

#Самолет #Подмосковье #крушение #пилот #мячково
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