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Эксперт: в Эстонии могут кратно вырасти счета за свет после выхода из БРЭЛЛ

С 9 февраля Эстония отсоединится от российской электроэнергетической сети. Власти сообщили о возможном отключении электроснабжения на 72 часа.
Ирина Егорова 2025-02-03 17:49:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Власти Эстонии предупредили о возможном отключении электроснабжения после выхода страны из БРЭЛЛ. Принятые решения будут не оптимальными, что приведет к увеличению стоимости электроэнергии и ляжет на плечи обычных эстонцев, считает политолог Александр Асафонов.

«Конечно, это обременение ляжет на плечи простых эстонцев, но здесь политический смысл бежит впереди рационального. Я думаю, что они (эстонцы. - Прим. ред.) продержатся, будут найдены способы как-то эту проблему частично решить, но это не снимает проблему вовсе, а лишь ее откладывает на какой-то период», - заявил он в разговоре со «Звездой».

Эксперт добавил, что новые решения будут приняты не в пользу простых граждан и уже в ближайшее время.

Ранее власти страны посоветовали эстонцам запастись едой, водой и лекарствами из-за возможных отключений света. 8 февраля 2025 года Литва, Латвия и Эстония отсоединятся от российской электроэнергетической сети и синхронизируются с системой континентальной Европы. В этот момент люди могут пробыть без света около трех дней.

Энергетическая компания Elering прогнозирует, что отключение от российской энергосистемы будет обходиться Эстонии в 60 млн евро в год, за что частично заплатят сами потребители.

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