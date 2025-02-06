Дроноводы и артиллеристы уничтожили украинские минометы в ДНР

Минобороны России сообщило об уничтожении двух 82-миллиметровых минометов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.

Минометы обнаружили разведчики 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Они сделали это при помощи средств воздушной разведки. Противник находился в одной из лесных полос и вел огонь в сторону российских войск.

Огневое воздействие на минометные позиции ВСУ оказала российская артиллерия и оператор боевого беспилотника, оборудованного системой сброса боеприпасов. Прямые попадания по минометам неприятеля на их огневых позициях зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее сообщалось, что российские операторы ударных беспилотников уничтожили набитую взрывчаткой лодку ВСУ у Днепровского лимана. Первое попадание обездвижило ее, а второе вызвало мощный и красивый взрыв.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.