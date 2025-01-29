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В ГД рассказали об индексации выплат военным пенсионерам в 2025 году

По словам депутата Госдумы Швыткина, запланирована дополнительная индексация на 4,5% с 1 октября 2025 года.
Игнат Далакян 2025-01-29 16:08:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Выплаты военным пенсионерам будут проиндексированы на 9,5% с 1 января 2025 году. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

В беседе с RT парламентарий уточнил, что соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Президент России дал соответствующее поручение: дополнительно проиндексировать пенсии военным пенсионерам с учетом фактического роста цен в 2024 году», - рассказал депутат.

Швыткин добавил, что кроме этого планируется дополнительная индексация с 1 октября 2025 года на 4,5%. Депутат отметил, что средства заложены в бюджете на 2025-2027 годы.

Ранее Владимир Путин назвал справедливой дополнительную индексацию военных пенсий. Глава государства предложил правительству проиндексировать в январе страховые пенсии исходя из размера фактической инфляции прошлого года в 9,5%.

#в стране и мире #военные пенсионеры #госдума #выплаты #Пенсии #индексация
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