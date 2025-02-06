Одна буква в названии Wi-Fi может привести к краже денег с карты

Мошенники при создании своей фейковой публичной сети Wi-Fi могут заменить одну букву или цифру, сделать незначительные изменения, чтобы «поймать» жертву, стоит быть внимательными при пользовании бесплатными сетями даже в официальных местах. О подобной схеме мошенничества рассказал в беседе со «Звездой» эксперт по кибербезопасности Леонтий Букштейн.

«Схема, для чего это делается, - целый букет. Хотят ваш трафик посмотреть, хотят посмотреть, что вы делаете, некоторые, не задумываясь, через Wi-Fi сети идут в дистанционное банковское обслуживание - можно потерять средства в банке», - пояснил специалист.

Он добавил, что несмотря на то, что в нашей стране применяются меры по обеспечению информационной безопасности, мошенников в этой сфере все еще трудно поймать.

Напомним, ранее сегодня в МВД предупредили россиян о мошенниках в общественных местах. В частности, вновь сообщается о случаях кражи аккаунтов в соцсетях и мессенджерах в московском аэропорту Шереметьево.