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Одна буква в названии Wi-Fi может привести к краже денег с карты

Ранее стало известно о мошеннической схеме по краже аккаунтов в мессенджерах с помощью публичных сетей Wi-Fi в общественных местах, в частности в аэропорту.
Елизавета Кондрикова 2025-02-06 13:20:57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мошенники при создании своей фейковой публичной сети Wi-Fi могут заменить одну букву или цифру, сделать незначительные изменения, чтобы «поймать» жертву, стоит быть внимательными при пользовании бесплатными сетями даже в официальных местах. О подобной схеме мошенничества рассказал в беседе со «Звездой» эксперт по кибербезопасности Леонтий Букштейн.

«Схема, для чего это делается, - целый букет. Хотят ваш трафик посмотреть, хотят посмотреть, что вы делаете, некоторые, не задумываясь, через Wi-Fi сети идут в дистанционное банковское обслуживание - можно потерять средства в банке», - пояснил специалист.

Он добавил, что несмотря на то, что в нашей стране применяются меры по обеспечению информационной безопасности, мошенников в этой сфере все еще трудно поймать.

Напомним, ранее сегодня в МВД предупредили россиян о мошенниках в общественных местах. В частности, вновь сообщается о случаях кражи аккаунтов в соцсетях и мессенджерах в московском аэропорту Шереметьево.

#кибербезопасность #Мошенники #наш эксклюзив #Wi-Fi #общественные места #кража аккаунтов
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