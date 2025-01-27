Швеция задержала судно по подозрению в повреждении кабеля

В Швеции задержали судно, подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

«Судно, подозреваемое в совершении диверсии, было арестовано по решению прокуратуры», - цитирует сообщение 360.ru.

Речь идет о подводном кабеле связи между Швецией и Латвией. Как сообщил прокурор Матс Юнгквист, который взял на себя руководство расследованием, власти работают над тем, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Разрыв кабеля произошел в воскресенье 26 января. ВМС Латвии направили к месту инцидента патрульное судно. В предполагаемом районе повреждения заметили еще два судна.

Ранее в Финляндии из-за подобного инцидента семи морякам запретили покидать страну. Их подозревают в повреждении подводного кабеля между Финляндией и Эстонией 25 декабря.