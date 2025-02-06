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ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Также огневое поражение нанесли местам хранения и подготовки к запуску украинских беспилотников.
2025-02-06 12:16:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении инфраструктуры военных аэродромов Украины за сутки проведения специальной военной операции. 

Помимо этого, российское оборонное ведомство отметило, что российским войскам удалось поразить и места хранения и подготовки к запуску украинских беспилотных летательных аппаратов. 

Также Вооруженные силы России нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы и техники неприятеля в 142 районах. 

Ранее сообщалось, что расчет 152-миллиметрового буксируемого орудия «Гиацинт» уничтожил украинский пункт управления БПЛА в Херсонской области. Противник раскрыл свое местоположение, подъехав к зданию на автомобиле. Это увидели российские операторы беспилотных летающих аппаратов, которые тут же сообщили о появлении врага артиллеристам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бпла #Украина #спецоперация #Огневое поражение #Военные аэродромы
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