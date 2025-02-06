ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Минобороны России сообщает о поражении инфраструктуры военных аэродромов Украины за сутки проведения специальной военной операции.

Помимо этого, российское оборонное ведомство отметило, что российским войскам удалось поразить и места хранения и подготовки к запуску украинских беспилотных летательных аппаратов.

Также Вооруженные силы России нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы и техники неприятеля в 142 районах.

Ранее сообщалось, что расчет 152-миллиметрового буксируемого орудия «Гиацинт» уничтожил украинский пункт управления БПЛА в Херсонской области. Противник раскрыл свое местоположение, подъехав к зданию на автомобиле. Это увидели российские операторы беспилотных летающих аппаратов, которые тут же сообщили о появлении врага артиллеристам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.