Расчет 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» из группировки войск «Днепр» нанес успешный удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и живой силе противника на территории Херсонской области.

Артиллеристы получили информацию от подразделения воздушной разведки, что украинские боевики подъехали на автомобиле к зданию. Позже на нем появилась антенна для управления FPV-дронами. Координаты были незамедлительно переданы на артиллерийские позиции.

В считаные минуты после получения приказа военнослужащие развернули и нацелили дальнобойное орудие 2А36 «Гиацинт-Б». Оно способно поражать цели на расстоянии до 28 км осколочно-фугасными снарядами и до 33 км - активно-реактивными. Точный выстрел привел к уничтожению пункта управления БПЛА ВСУ.

Корректировка огня осуществлялась в реальном времени с помощью беспилотников. Это позволило точно оценить результаты огневого поражения. За проявленное мужество и отвагу весь расчет был награжден медалью Суворова.

Этот удар является частью работы группировки «Днепр» по подавлению артиллерии, техники, укреплений и пунктов управления ВСУ в регионе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.