Инструкторы из США, занимающиеся подготовкой украинских солдат на военной базе НАТО в Германии, не представляют реалий, происходящих сейчас в зоне боевых действий, а к обучению относятся формально. О занятиях с американскими специалистами рассказал плененный на территории Курской области украинец Евгений Лось.

«Нас обучала первая кавалерийская дивизия США. Они даже понятия не имеют, какая у нас здесь война, к чему нас готовят. У них просто была своя программа, они по своей программе нас готовили. Они для себя галочку поставили, чтобы начальство их поблагодарило. И у нас для начальства. Короче, показуха», - сказал пленный на видео, предоставленном Министерством обороны РФ.

Лось рассказал о случаях попытки побега украинцев с военной базы в Германии. По словам пленного, двое сбежавших отправились в местную полицию просить предоставить политическое убежище. Однако немецкие правоохранители повезли их обратно, на военную базу.

Когда Евгения отправили на задание, по дороге лежали тела убитых мирных жителей.

«Говорили, что это наши ВСУшники расстреляли. Снайпер», - сказал пленный.

На позиции Лось пробыл недолго. Российские военнослужащие были прекрасно осведомлены о действиях ВСУ и наутро взяли в плен украинцев.

Ранее другой пленный отметил, что украинское командование признает бессмысленность стандартов НАТО для условий зоны СВО. Солдат ВСУ под Житомиром готовили американские инструкторы, однако к реальным боевым действиям полученные знания были неприменимы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.