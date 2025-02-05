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Мирошник: стоны Шольца о самовосстановлении Украины несколько запоздали

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что более половины бюджетных средств Украины, не считая военных расходов, приходятся на внешние источники.
Ян Брацкий 2025-02-05 08:09:50
© Фото: Jen Golbeck, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Украина полностью утратила свою самостоятельность, поэтому рассчитывать на ее собственный потенциал для восстановления крайне наивно. Таким мнением со «Звездой» поделился посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Так он прокомментировал недавнее заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что киевский режим должен быть готов профинансировать восстановление Украины после окончания конфликта.

«Украина на сегодняшний день тотально финансируемое извне государство. Более половины средств бюджета, не беря военные расходы, кредитные, которые передаются извне. Экономика Украины находится в полностью деградировавшем состоянии, никакой возможности самостоятельного существования на данный момент у нее нет <...> Поэтому эти стоны господина Шольца несколько запоздали», - сказал Мирошник.

За время конфликта Киев окончательно разорвал все экономические связи с Россией, что ударило по основным отраслям экономики Украины, добавил он.

«Украину финансировали извне с одной целью - чтобы она вела войну против России. В этой самой войне они уничтожили все экономические и производственные возможности, которые давали шанс на существование. Точно так же были разрушены все связи с Россией, которые давали более половины доходов украинского бюджета - начиная от транзита и заканчивая рынками сбыта сельскохозяйственной продукции, металлургической и так далее», - отметил Родион Мирошник.

На этом фоне заявления Олафа Шольца выглядят странно, учитывая роль Германии и всего Евросоюза в разрушении Украины, считает посол по особым поручениям МИД РФ.

«Германия понимает последствия той политики, которая происходила под руководством США. Она крайне негативно отразилась на партии Шольца и на внутренних настроениях. Поэтому в преддверии выборов произносятся такие тексты, потому что все прекрасно понимают, что Германия потратила колоссальные деньги из своей экономики на тот проект, на который направляли их американцы», - констатировал собеседник «Звезды».

Впрочем, пока конфликтный потенциал Украины не исчерпан, Запад будет ее содержать. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась даже обсуждать возможное сокращение поддержки киевского режима. На конференции европейских дипломатов в Брюсселе она отметила, что Евросоюз выделил Украине €134 млрд, и призвала коллег найти новые финансовые возможности для своих украинских подопечных.

#Украина #финансы #ФРГ #восстановление #наш эксклюзив #шольц #мирошник
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