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Bloomberg сообщил о перепалке инспекторов Маска с охраной офиса USAID

В штаб-квартиру USAID в Вашингтоне явились представители департамента эффективности госуправления и провели в ней обыск.
Ян Брацкий 2025-02-05 08:55:05
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сотрудники возглавляемого Илоном Маском департамента эффективности управления со скандалом попали в секретную комнату штаб-квартиры Агентства США по международному развитию (USAID) в Вашингтоне.

До этого они прошлись по этажам и обыскали столы сотрудников агентства, пишет Bloomberg.

Перед запертой дверью, за которой хранились секретные и конфиденциальные документы, стоял охранник. Между ним и сотрудниками Маска произошла стычка. Последнему пришлось звонить и угрожать сотруднику службы безопасности судебными приставами. В итоге доступ был получен.

Секретные комнаты существуют во всех зданиях федеральных ведомств посольств, а также на военных объектах. Они могут быть различными по площади, но всегда тщательно охраняются.

На прошлой неделе Илон Маск заявил, что USAID является «преступной организацией», которая должна умереть. Он также считает Агентство США по международному развитию «змеиным гнездом радикально левых марксистов», ненавидящих Штаты.

#в стране и мире #сша #usaid #илон маск
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