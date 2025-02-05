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WSJ: в ЦРУ предложили сотрудникам уволиться

Таким образом, национальная разведка пытается выполнить требование Белого дома по сокращению численности штата федерального правительства.
Ян Брацкий 2025-02-05 06:57:24
© Фото: Olivier Douliery dpa Global Look Press

Руководство Центрального разведывательного управления США предложило своим сотрудникам уволиться, пообещав взамен денежные компенсации. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«ЦРУ предложило выходное пособие всем своим работникам, что, по словам чиновников, представляет собой попытку привести ведомство в соответствие с приоритетами президента Трампа, включая борьбу с наркокартелями», - указано в материале.

Кроме того, кадровики ЦРУ приостановили найм новых сотрудников. На такие меры разведывательное управление пошло в рамках поставленных Белым домом задач по сокращению численности штата федерального правительства.

Решать в ЦРУ эти задачи предстоит его новому руководителю Джону Рэтклиффу. Ранее Сенат США проголосовал за его утверждение на должности.

Рэтклифф уже пообещал не допускать политику к решениям, связанным с разведкой. Он также сказал, что не будет использовать тесты на лояльность в качестве основы для приема на работу или увольнения сотрудников ЦРУ.

#разведка #сша #ЦРУ #Белый дом #Сокращение
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