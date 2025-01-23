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Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ

Владимир Рубанов 2025-01-23 22:46:34
© Фото: Annabelle Gordon CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Сенат США проголосовал за утверждение Джона Рэтклиффа директором ЦРУ при президенте Дональде Трампе, сообщает NBCNews.

Назначение поддержали 74 сенатора. Против были 25. Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка, заявил, что Рэтклифф не сможет противостоять таким людям, как Дональд Трамп и Тулси Габбард, которые «фальсифицируют разведданные».

Габбард, бывшая конгрессвумен-демократ с Гавайев, является кандидатом Трампа на пост директора национальной разведки.

Рэтклифф пообещал не допускать политику к решениям, связанным с разведкой. Он сказал, что не будет использовать тесты на лояльность в качестве основы для найма или увольнения сотрудников ЦРУ.

Новый директор ЦРУ - бывший конгрессмен из Техаса. Он занимал пост директора национальной разведки в течение последних восьми месяцев первого срока Трампа.

В мае 2020 года Рэтклиффа утвердили 49 голосами против 44. Тогда демократы высказывали опасения по поводу его квалификации и преувеличения полномочий в области национальной безопасности в его резюме.

Это второе назначение высокого уровня в новой администрации. Ранее Сенат проголосовал за утверждение Марко Рубио на посту госсекретаря через несколько часов после инаугурации Трампа.

#разведка #сша #ЦРУ #Дональд Трамп #Джон Рэтклифф #Назначение #сенат сша #Марко Рубио
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