Хоккеист Овечкин сделал 700 голевых передач в НХЛ

Российский хоккеист и лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг отметки в 700 голевых передач в чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Во время игры Овечкин оформил ассистентский дубль, сделав 699-ю и 700-ю голевую передачу в своей карьере. Для достижения этой отметки хоккеисту понадобилось 1 428 матчей.

Овечкин стал вторым российским спортсменом в истории, достигшим этой отметки в голевых передачах НХЛ. Ранее такого же уровня достиг нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин.

Также Овечкин стал шестым игроком в истории спорта, забившим 700 голов и сделавшим 700 передач. До него подобный результат был у Уэйна Гретцки, Яромира Ягра, Горди Хоу, Марселя Дионна и Фила Эспозито.