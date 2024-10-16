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Хоккеист Овечкин сделал 700 голевых передач в НХЛ

Для достижения такого результата спортсмену потребовалось 1 428 матчей.
Виктория Бокий 2024-10-16 11:26:37
© Фото: Gerry Angus Icon Sportswire, Global Look Press

Российский хоккеист и лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг отметки в 700 голевых передач в чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Во время игры Овечкин оформил ассистентский дубль, сделав 699-ю и 700-ю голевую передачу в своей карьере. Для достижения этой отметки хоккеисту понадобилось 1 428 матчей.

Овечкин стал вторым российским спортсменом в истории, достигшим этой отметки в голевых передачах НХЛ. Ранее такого же уровня достиг нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин.

Также Овечкин стал шестым игроком в истории спорта, забившим 700 голов и сделавшим 700 передач. До него подобный результат был у Уэйна Гретцки, Яромира Ягра, Горди Хоу, Марселя Дионна и Фила Эспозито.

#Спорт #в стране и мире #Хоккеист #Александр Овечкин #Вашингтон Кэпиталз #голевые передачи
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