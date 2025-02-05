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В Подмосковье задержали подозреваемых в стрельбе и похищении человека

Причиной перестрелки стал конфликт при продаже машины.
Виктория Бокий 2025-02-05 05:17:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сотрудники МВД России задержали двух подозреваемых в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице на западе Москвы. Задержать их удалось на территории Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Причиной конфликта, предварительно, стали разногласия при продаже машины.

По данным ведомства, злоумышленники применили травматическое оружие, насильно посадили пострадавшего в автомобиль и скрылись с места происшествия. Потом они высадили его из машины и скрылись.

Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Напомним, что в ночь с 4 на 5 февраля на западе Москвы произошла перестрелка.

#Москва #стрельба #подозреваемые #перестрелка #МВД России
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