В Подмосковье задержали подозреваемых в стрельбе и похищении человека

Сотрудники МВД России задержали двух подозреваемых в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице на западе Москвы. Задержать их удалось на территории Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Причиной конфликта, предварительно, стали разногласия при продаже машины.

По данным ведомства, злоумышленники применили травматическое оружие, насильно посадили пострадавшего в автомобиль и скрылись с места происшествия. Потом они высадили его из машины и скрылись.

Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Напомним, что в ночь с 4 на 5 февраля на западе Москвы произошла перестрелка.