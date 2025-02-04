МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК: одного из участников перестрелки на западе Москвы похитили

Возбуждено уголовное дело.
Владимир Рубанов 2025-02-04 23:50:49
© Фото: Telegram/moscowproc

Прокуратура контролирует расследование перестрелки на западе Москвы. Вечером 4 февраля на Кастанаевской улице между несколькими мужчинами начался конфликт, говорится в сообщении прокуратуры Москвы. Один из них выстрелил из травматического оружия в сторону других.

Потом одного из участников разборок силой запихнули в машину и увезли, сообщает ГСУ СК России по Москве. По предварительным данным, участники конфликта были ранее знакомы.

Ранее сообщалось, что в Филевском парке на западе Москвы случилась перестрелка. Подозреваемый уехал на черной машине без номеров.

На месте работают следователи и криминалисты, говорится в сообщении столичного СК. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

#Москва #расследование #Прокуратура #перестрелка #Уголовное дело #похищение человека #Филевский парк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 