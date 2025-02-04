СК: одного из участников перестрелки на западе Москвы похитили

Прокуратура контролирует расследование перестрелки на западе Москвы. Вечером 4 февраля на Кастанаевской улице между несколькими мужчинами начался конфликт, говорится в сообщении прокуратуры Москвы. Один из них выстрелил из травматического оружия в сторону других.
Потом одного из участников разборок силой запихнули в машину и увезли, сообщает ГСУ СК России по Москве. По предварительным данным, участники конфликта были ранее знакомы.
Ранее сообщалось, что в Филевском парке на западе Москвы случилась перестрелка. Подозреваемый уехал на черной машине без номеров.
На месте работают следователи и криминалисты, говорится в сообщении столичного СК. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.
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