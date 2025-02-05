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В Эр-Рияде озвучили условие для установления дипотношений с Израилем

Одно из условий – создание независимого палестинского государства.
Виктория Бокий 2025-02-05 04:46:52
© Фото: Bernd von Jutrczenka dpa Global Look Press

Эр-Рияд не приемлет любые действия, направленные на ущемление прав палестинцев, в том числе оккупацию и насильственное перемещение. Такое заявление сделал МИД Саудовской Аравии после слов президента США Дональда Трампа о палестинцах.

Кроме того, на своей странице в социальной сети X саудовское внешнеполитическое ведомство написало, что не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без создания независимого палестинского государства.

Напомним, что глава Белого дома Трамп в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил переселить палестинцев в другие страны, включая Иорданию и Египет.

Также американский лидер назвал сектор Газа «площадкой под снос».

#Саудовская Аравия #Израиль #Биньямин Нетаньяху #Эр-Рияд #палестинцы
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