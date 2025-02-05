В Эр-Рияде озвучили условие для установления дипотношений с Израилем

Эр-Рияд не приемлет любые действия, направленные на ущемление прав палестинцев, в том числе оккупацию и насильственное перемещение. Такое заявление сделал МИД Саудовской Аравии после слов президента США Дональда Трампа о палестинцах.

Кроме того, на своей странице в социальной сети X саудовское внешнеполитическое ведомство написало, что не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без создания независимого палестинского государства.

Напомним, что глава Белого дома Трамп в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил переселить палестинцев в другие страны, включая Иорданию и Египет.

Также американский лидер назвал сектор Газа «площадкой под снос».